【ニューヨーク共同】週明け25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比85銭円安ドル高の1ドル＝147円70〜80銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1615〜25ドル、171円60〜70銭。米利下げの観測が強まったことで、前週末にドル売り円買いが加速。この反動から、ドルを買い戻す動きが優勢だった。