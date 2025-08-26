俳優・唐沢寿明（６２）が１０月１７日スタートのテレ東系連続ドラマ「コーチ」（金曜、後９・００）で主演を務めることが２５日、分かった。原作は元新聞記者ならではのリアリティーのある描写で傑作小説を送り出している堂場瞬一氏の同名警察小説で、唐沢は捜査に行き詰まる若手刑事たちをコーチする警視庁人事二課の特命職員・向井光太郎を演じる。１８年の「ハラスメントゲーム」以来、約７年ぶりのテレ東ドラマ主演の唐沢