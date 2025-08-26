ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領は25日、先週以降、新たにプーチン大統領と協議を行ったことを明らかにしました。トランプ大統領「〈Q.先週月曜（の電話会談）以降でプーチン大統領と話しましたか？〉ええ。〈Q.どのような会話を？〉彼との会話はすべてが良い会話だ」トランプ大統領は今月18日にウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパ各国の首脳がホワイトハウスに集まった際、プーチン大統領