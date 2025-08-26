中東シリアのシャラア暫定大統領が、来月、アメリカ・ニューヨークの国連本部で演説する見通しだと、ロイター通信が報じました。実現すれば、シリアトップの国連演説は50年以上ぶりとなります。ロイター通信は25日、シリア政府当局者の話として、シャラア暫定大統領が来月、アメリカ・ニューヨークの国連本部を訪問する見通しだと報じました。国連では毎年9月に各国首脳らが集い、意見を表明する一般討論演説が行われますが、この