気象台は、午前6時12分に、洪水警報を長浜市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】滋賀県・長浜市に発表 26日06:12時点北部では、26日昼過ぎまで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長浜市□大雨警報・土砂災害26日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】26日昼過ぎにかけて警戒■高島市□大雨警報・土砂災害26日昼過ぎにかけて警戒・浸水1