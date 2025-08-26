小泉農水相は石破内閣の支持率の回復を巡り、「国民は政策課題の解決を求めている」と述べ自民党総裁選の前倒しに慎重な姿勢を示しました。小泉農水相：国民の皆さんの政治に対する思いというのは、とにかく1つになって政策課題を、国民が求めている課題解決を前に進めてほしい。私はそこが1番強いと思います。視察先の鹿児島県で記者団から世論調査で内閣支持率が上がったことについて問われ、答えたものです。小泉農水相は「農業