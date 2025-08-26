パレスチナ自治区ガザの病院が25日、イスラエル軍の攻撃を受けジャーナリスト5人を含む21人が死亡しました。パレスチナ自治区ガザ南部・ハンユニスにあるナセル病院が25日、イスラエル軍の攻撃を受け、ロイター通信やアルジャジーラなどのジャーナリスト5人を含む21人が死亡しました。病院に攻撃があり救急隊や報道関係者が集まったところで、再び攻撃があったということです。ガザ当局は2023年の戦闘開始以降、死亡したジャーナリ