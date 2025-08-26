戦時中、日本の中学生は「小説は校則で禁止」されていた。しかし、出版物は統制されていたなか、実際に読まれていたのはどんな本か？当時の資料を元に、読書調査を手がかりにして明らかにする（和田敦彦『戦下の読書』から一部編集して引用する）。小説は校則で禁止現に中学生の生徒心得には文学書、雑誌よむ可からずとあるのが普通である。そしてその通り実行されて居ないことも事実である。1938（昭和13）年に「中学生の読書調