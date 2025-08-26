◇イングランド・プレミアリーグ第2節リバプール3ー2ニューカッスル（2025年8月25日ニューカッスル）リーグ連覇を狙うリバプールは25日、敵地ニューカッスル戦で3ー2と勝利。数的有利な状況のなか2点差を追いつかれ後半アディショナルタイムに突入すると、土壇場で16歳のFWエングモハが劇的な決勝弾。アーセナル、トットナムと並んで開幕2連勝を飾った。日本代表MF遠藤航（32）は1点リードを奪った終了間際に途中出場し、