2025年9月1日(月)より井村屋の新商品は、おうちで手軽に食べられる冷凍ピザ”mini PIZZAベーコン＆チーズ”が新発売♪1人分のサイズでもっちりした生地に豚肉＆ベーコンがたっぷり入っていて、こだわりのチーズ3種類を使った本格冷凍ピザになっています。全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップにて販売されます! ミニサイズの本格冷凍ピザ♪ 手のひらサイズの冷凍ピザ。1個あたり90