Ï¢Â³¼Ì¿¿¤Ç¾åÃ£¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥ëー¥­ーÁª¼ê¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¡ÖÁö¤é¤»¤ÆÈô¤Ð¤¹¡×¥¿¥¤¥×£³Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï»¼ÖÆüÆáÇµÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡¢¥¢¥Ã¥­ー±Ê°æ¥³ー¥Á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª ¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥° ¡ÚPoint¡Û¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¹üÈ×¤¬¥¿ー