陸上自衛隊日出生台演習場で9月に計画されている日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン25」を巡り、大分県と同演習場が所在する由布市、宇佐市、九重町、玖珠町は25日、訓練に関する迅速な情報提供や安全確保の徹底などを求めた要請書を九州防衛局に提出した。防衛省によると、訓練は9月11日〜25日で、陸自から約4千人、米海兵隊から約500人が参加、陸自と米海兵隊のオスプレイによる訓練などを予定。日出生台での日米共同訓練