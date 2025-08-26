熊本市は25日、総額29億8733万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。10〜11日の大雨被害を受けた災害復旧費（1千万円）や、熊本地震の発生から来年で10年となるのを前にした防災啓発事業などの関連経費（5860万円）を盛り込んでいる。9月1日に開会する予定の市議会定例会に提案する。大西一史市長はこの日の定例記者会見で、大雨被害の復旧について、市独自の支援策を含む補正予算をさらに追加提案する考えを表明した。「