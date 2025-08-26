坂井学防災担当相は25日、今月の大雨被害視察のため熊本市と玉名市を訪れた。同市で記者団の取材に応じ「中小企業の災害関係保証の特例について、玉東町を激甚災害に指定する見込みとなった」と表明。「被災自治体は財政面で不安を抱くことなく、復旧に取り組んでほしい」と述べた。激甚災害に指定されると、災害復旧事業の国庫補助率引き上げなどが受けられる。坂井氏は「本日確認した被災地の状況やニーズを速やかに関係省庁