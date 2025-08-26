大分県司法書士会日田支部（原尻真二支部長）は30日、相続や遺言、生前贈与、会社の登記に関する無料相談会を、日田市上城内町の市複合文化施設アオーゼ2階会議室で開く。同支部所属の司法書士5人がブースに分かれ、相続手続きの進め方や、相続人が認知症になった場合の対応、会社の設立や役員変更の手続きなど、多様な相談に応じる。相談時間は同日午前9時半〜午後0時半で、要事前予約。同支部＝0973（23）1346（平日午前8