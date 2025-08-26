NHKなどが主催する「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が24日、長崎県諫早市役所前の中央交流広場であり、夏休み中の児童生徒や高齢者など、幅広い年代の621人が元気に体を動かした。午前6時半からのNHKラジオで全国に生放送された。体操会は夏休み期間中に全国を巡回して開催。諫早市は県内唯一の会場で、1市5町による合併の20周年記念行事に位置付けて準備をしてきた。まだ涼しい早朝に集まった市民は、指導者のかけ声