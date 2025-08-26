長崎市は25日、同市大黒町の飲食店「長崎居酒屋和」がノロウイルスによる食中毒を発生させたとして、同日の営業を停止させる処分にしたと発表した。市によると、14日夜に利用した3家族8人のうち、7人に下痢や発熱、嘔吐（おうと）の症状が見られた。全員が快方に向かっている。調理者1人にノロウイルスが検出され、食事に付着したことが原因とみられるという。