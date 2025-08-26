長崎県大村市の園田裕史市長は25日、21校ある市立小中学校の体育館や武道場に空調設備を導入する方針を示した。市内のボートレース大村の収益が好調に推移するなどして財源の見通しが立ったという。園田市長は小林史政市議会議長らと面会。猛暑から子どもたちを守り、災害時の避難所機能を向上させるためとして空調導入を求める5会派連名の要望書を受け取り、「学校を地域拠点として活用するために必要な環境整備。現在進めて