陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された輸送機V22オスプレイが25日、7月の配備後に初めて佐世保市の相浦駐屯地に飛来。複数回にわたって海上から接近し、離着陸や敷地内での旋回を繰り返した。佐賀への配備は7月9日に始まり、今月12日に全17機がそろった。主要任務の一つが相浦に本部を置く水陸機動団の輸送で、各駐屯地や基地への飛行を通じて操縦技術などを高めている。この日の飛行ルートは明らかにされていないが、