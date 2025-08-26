長崎県私立学校審議会は25日、二つの高校から申請された2026年度の入学定員の変更を承認した。長崎市栄町の長崎女子商業は140人（60人減）、佐世保市母ケ浦町の佐世保実業は定員30人の「自動車エンジニアリング学科」を新設し、普通科など2学科から計30人を減らす。近く大石賢吾知事に答申し、認可される見通し。長崎女子商業は定員を200人から140人とする。理由について、25年度の入学者が125人となったことなどから「少子化