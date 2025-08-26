鐘ケ江管一さんは、毎年6月3日に長崎県島原市が開く噴火災害犠牲者追悼之碑前での追悼式に2年前まで参列していた。最後となった2023年には「また大きな災害が全国で起きている。（雲仙・普賢岳の大火砕流を）風化したらいかん。犠牲者がいたことを忘れないでほしい」と語った。つえを突きながら献花を済ませ、報道陣の取材に応じた。「ドーンと鳴り、火が見えた。大変だと市役所に戻った」。目を閉じ、身ぶり手ぶりを交えて噴