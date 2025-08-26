佐賀県武雄市は25日、六角川流域の洪水対策の一環として、市内のため池4カ所とクリーク4カ所の緊急しゅんせつ事業に着手すると発表した。2025年度分の関連予算2700万円を盛り込み、総額1億5861万円を増額する本年度一般会計補正予算案など23議案を、9月1日開会予定の市議会定例会に提案する。しゅんせつは大雨時の貯水能力向上が目的で、29年度までに計3250立方メートル分の土砂を撤去する。総事業費は計1億2300万円を見込む。