1990年11月の長崎県雲仙・普賢岳噴火当時の島原市長で、退任後も噴火災害の教訓を伝える講演活動を続けた鐘ケ江管一さんの葬儀・告別式が25日、同市中堀町の江東寺で営まれた。祭壇には「山が沈静化するまで」と伸ばし続けたあごひげ姿の写真と、そったひげを取り付けた翁（おきな）の能面が飾られ、参列者約200人が焼香して最後の別れを惜しんだ。喪主を務めた妻の保子さん（90）が「主人は『生まれも育ちも島原だぞ』と威張