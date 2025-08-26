佐賀県伊万里市の深浦弘信市長は25日、同市黒川町に建設が予定されている産業廃棄物などの最終処分場について、市主催としては2回目となる市民説明会を9月12日に開くと発表した。初回説明会後、参加者など17人から84項目の質問が寄せられたことも明らかにし、県や事業者から回答を集め、9月上旬にも市HPなどで公開するとしている。1回目の説明会は7月31日夜に開かれ、市民約300人が来場。事業者からは親会社の説明などに時間が