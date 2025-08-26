佐賀県鳥栖市は25日、12億6969万円を増額する本年度一般会計補正予算案など28議案を発表した。JR鳥栖駅の周辺整備事業費6400万円などを盛り込んだ。9月1日に開会予定の市議会定例会に提案する。補正予算案には児童手当の受給対象者1人当たり5千円を給付する事業費6614万円▽古野町交差点改良事業費660万円▽特小サイズのごみ袋を導入する指定ごみ袋作製事業費403万円−も計上した。会期は10月3日まで。一般質問は9月8〜11日