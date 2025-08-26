原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り佐賀県玄海町に国から支給される交付金について、唐津市の峰達郎市長は25日の定例会見で「文献調査を受け入れたのは玄海町であり、唐津市が交付金の配分を受ける理由が見当たらない」と改めて説明した。峰市長は交付金について「文献調査の諸経費のような性質と考えることもできる」と述べた。次の段階の概要調査についても言及し、「県と玄海町が判断して