佐賀県警は、今年1〜6月に県内で発生した人身交通事故の状況をまとめた。発生件数は1117件で前年同期比198件減少。死者数は8人（前年同期比1人減）、負傷者数は1442人（同283人減）だった。県警交通部によると、人身事故の内訳は、車同士の追突が最多の448件で40・1％を占めた。出合い頭の事故が291件（26・1％）、右左折時の事故が115件（10・3％）と続いた。死亡事故は車両同士の衝突が最多で4件、人と車両の衝突が3件、車両