佐賀市は25日、同市呉服元町にある元暴力団事務所の土地を取得するため、1280万円の関連費を盛り込み、総額7億9330万円を増額する本年度一般会計補正予算案を、同日開会した市議会定例会に提出した。事務所は、2004年ごろから指定暴力団道仁会系の組織が使用。暴力団関係者以外の個人に所有権が移ったことが分かり、県暴力追放運動推進センターや県警、県弁護士会が個人の意向などを確認して対応を進め、昨年6月に同センターが