佐賀県唐津市は25日、1市6町2村による新市誕生20周年を記念した事業の一環として、全ての市立小中学校で特産の佐賀牛を使った給食を提供すると発表した。峰達郎市長は「唐津で肥育されている佐賀牛を味わい、郷土への愛着を深めてもらいたい」としている。実施は12月で、教職員を含む約1万人が対象。食材費約580万円のうち、100万円分をJAからつ肥育牛部会が負担する。このほかの記念事業として、市内観光施設への年末年始のイ