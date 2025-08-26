第107回全国高校野球選手権大会の佐賀県代表として活躍した佐賀北高の宮崎淳多主将（17）が21日、地元・唐津市の市役所を訪れ、2回戦まで進んだ大会結果を報告した。同市在住で、自宅から佐賀市内の同校まで1時間半かけて通学。「限られた時間の中で、質にこだわる練習を続けてきたことが甲子園出場につながった」と振り返った。宮崎さんは唐津市の第一中を卒業後、「文武両道」を目指して佐賀北高に進学。毎朝5時に起き、テス