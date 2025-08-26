日韓関係を未来志向で、安定的に発展させると合意したことを評価する。今年は日韓国交正常化60年の節目だ。両首脳は協力分野を広げ、具体的な成果を上げてほしい。韓国の李在明（イジェミョン）大統領が来日し、石破茂首相と会談した。韓国大統領が米国より先に日本を訪れたのは国交正常化後で初めてだ。6月の就任から80日の早期訪問も異例で、対日関係重視の姿勢がうかがえる。首脳が相互に往来するシャトル外交が、李政権