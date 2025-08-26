女優の宮崎美子が主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 〜24:35)が10月11日にスタートする。宮崎美子、杢代和人○特別企画から連続ドラマに『介護スナックベルサイユ』は、今年3月に特別企画として2回にわたって放送され(※)、多くの反響を呼んだことから連続ドラマ化が決定した。(※2025年3月22日・29日放送。 主演・尾碕真花 出演 宮崎美子ほか)店はどこにでもあるスナックの