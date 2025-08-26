大分県日田市を流れる三隈川を舞台にした夏の恒例イベント「リバーフェスタinみくま川」が24日、市内の三隈川公園と亀山公園で開かれた。川を遊び場にした高校生発案のアトラクションなどが用意され、多くの親子連れでにぎわった。NPO法人「ひた水環境ネットワークセンター」と日田青年会議所などでつくる実行委員会の主催。今回は日田高の生徒4人が初めて実行委に加わった。アトラクションは全部で七つ。このうち、川に