俳優の宮粼あおいさん（39）が25日、ファストフード店の新商品発表会に登場。イベントで宮粼さんが、いま一番会いたい二人組と対面し、本人たちに直接喜びを伝えました。宮粼さんが登場したのは、マクドナルドの『2025 年 月見ファミリー発表イベント』です。新CMにも出演する宮粼さんは“マクドナルドとの思い出”を聞かれると「5、6歳の頃にハッピーセットのCMにエキストラで出演させていただいたことが