愛知県豊橋市の神社の境内に空の瓶を不法投棄したとして、近くに住む無職の男が8月25日、逮捕されました。逮捕されたのは、豊橋市に住む61歳の男で、警察によりますと、男は先月26日、自宅近くの神社「二川伏見稲荷」の境内に、空瓶1本を不法投棄した疑いが持たれています。この神社では、2025年6月からのおよそ1カ月の間に、ウイスキーなどの空瓶が30本以上不法投棄された上、設置した防犯カメラも盗まれたということ