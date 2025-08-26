ガザ地区の給水所に集まる人々＝25日（ゲッティ＝共同）【エルサレム、ニューヨーク共同】イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ南部ハンユニスの病院への攻撃で民間人ら少なくとも20人が死亡したことを受け、国際社会で非難が拡大した。国連のグテレス事務総長は25日に声明を発表し、公平かつ迅速な調査を要求。イスラエルのネタニヤフ首相は「悲劇的な出来事で遺憾だ。軍が徹底調査している」と主張した。攻撃では患者や医