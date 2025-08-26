阪神、オリックス、日本ハムで活躍したデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）の「超人目線」。今回は阪神が首位を独走する要因として、攻守にわたる坂本の貢献度を解説した。打撃好調の背景にあった知られざる２人の“秘話”も披露。チームは２年ぶりの優勝が目前で、現時点での最速は９月３日・中日戦（バンテリン）。糸井氏はＸデーも推測し、１９９０年９月８日の巨人を上回るＮＰＢ史上最速Ｖの更新を断言した。Ｘデ