アメリカのトランプ大統領は25日、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との年内の会談実現に意欲を示しました。アメリカ・トランプ大統領：私は金正恩総書記と素晴らしい関係にある。この関係が今後も続くことを願う。トランプ大統領は韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領との会談で、北朝鮮の金正恩総書記について触れ「非常に良好な関係にあり大きな可能性を秘めている」とたたえました。その上で「断言するのは難しいが