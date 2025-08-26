元乃木坂４６で女優の山下美月が１０月７日スタートのフジテレビ系火９ドラマ「新東京水上警察」（火曜・午後９時、初回は１５分拡大）に出演。海技職員役を演じるために一級船舶免許を取得したことが２６日分かった。同ドラマは佐藤隆太が主演。日本の連ドラ史上初めて「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う大迫力のマリン×クライムエンターテインメントと