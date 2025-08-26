今年7月、新潟県新発田市内のホームセンターでネコの缶詰などを盗んだ疑いで無職の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは新発田市に住む無職の男(82)です。男は7月11日午前10時半ごろ、新発田市内のホームセンターでネコの缶詰など6点（販売価格合計2138円）を盗み、さらに7月14日午後4時半ごろ、同じホームセンターで猫砂1袋（販売価格798円）を盗んだ疑いがもたれています。警察