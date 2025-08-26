俳優の唐沢寿明（６２）が、１０月１７日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「コーチ」（金曜・後９時）に主演することが２５日、分かった。同局系の連ドラ主演は、２０１８年の「ハラスメントゲーム」以来７年ぶりになる。堂場瞬一氏による同名人気小説が原作。警視庁人事二課から刑事課に派遣された謎多き特命職員の主人公（唐沢）が、行き詰まる若手刑事に的確なアドバイスを与えて成長させていく。唐沢は「テレ東の連続ド