女優でモデルの嵐莉菜（２１）がアニメ映画「パリに咲くエトワール」（来年３月１３日公開、谷口悟朗監督）で声優に初挑戦することが２５日、分かった。国内興収２０３億円超の大ヒットを記録した「ＯＮＥＰＩＥＣＥＦＩＬＭＲＥＤ」の谷口監督と、「崖の上のポニョ」「魔女の宅急便」などスタジオジブリ作品のキャラクターデザインを手掛けた近藤勝也氏によるオリジナル劇場アニメ。２０世紀初頭の仏パリを舞台に、日本