長嶋茂雄さん（享年８９）はグラウンド上でもグラウンド外でも、おおらかだった。監督時代を取材した二川雅年カメラマンが、ミスターの優しさに触れた出来事を振り返った。試合中の長嶋監督と“おしゃべり”した経験がある。１９９７年９月２１日、広島市民球場でのナイター。先発のガルベスが３回の打席でフルスイングした際に左肩を痛め、降板した。試合中に病院に行く可能性があるからと先輩に指示され、試合の撮影を切り上