歌手の松崎しげるが主催する音楽フェス「黒フェス２０２５〜白黒歌合戦〜」（９月６日、東京・豊洲ＰＩＴ）の最終出演者が２５日、発表された。すでに出演が決まっている、ももいろクローバーＺ、加藤登紀子、大友康平、Ｔ．Ｎ．Ｔ、歌心りえ、ｓｉｓ（シス）、ＡＳＰに加え、「これが運命です！」の決めゼリフで人気のマジシャンＧＯと、サンリオのキャラクターで今年２０周年を迎えたクロミが新たに参戦する。中国出身のマジ