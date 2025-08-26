７月に結婚を発表した話題の女優が、オフショットを公開した。２６日までにインスタグラムを更新したのは、元Ｋ―１王者・武尊との結婚を発表した女優の川口葵。「慣れてない写真の撮り方したら親指めっちゃ力はいった」と記し、外カメで自撮りをする白のノースリーブトップス姿の鏡越しショットをアップした。この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「葵ちゃん素敵」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。