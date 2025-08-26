NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝64.80（+1.14+1.79%） トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談を調整し始めたと発表したものの、プーチン・ゼレンスキー会談が開催される気配はなく、ウクライナ和平を巡る不透明感が広がっている。ロシア側はこの会談の前提となる条件が整っていないとしているほか、大統領選挙を見送っているゼレンスキ