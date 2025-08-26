ドルの買い戻しが強まり、ドル円も１４７円台後半まで戻す＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、終盤にドルの買い戻しが強まり、ドル円も１４７円台後半まで上げ幅を広げた。ドルは金曜日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演を受けた急落から持ち直している。ただ、パウエル講演を受けて、短期金融市場では次回９月ＦＯＭＣでの０．２５％ポイント利下げの確率が約８５％に戻している。発言前は７０％程度で推移