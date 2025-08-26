JR東海が、愛知県豊橋市を舞台とする人気TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』（通称：マケイン）とのコラボキャンペーンを展開します。昨年に続く第2弾という位置付けで、開催期間は2025年10月3日(金)〜12月25日(木)までの期間限定。原作は第15回小学館ライトノベル大賞で《ガガガ賞》を受賞した人気作品で、アニメ第二期の制作も決定しています。今回のコラボでは東海道新幹線車内や豊橋市内で原作者書き下ろしのオリジナルボイ