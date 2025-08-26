9月に沖縄県で開催される「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する、侍ジャパンU-18日本代表の壮行試合が9月2日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催。25日には沖縄県高校選抜のコーチングスタッフならびに出場選手が決定しました。夏の甲子園を制した沖縄尚学から決勝で8回途中1失点の力投をみせた新垣有絃投手(2年)が選出。同校の左腕、末吉良丞投手(2年)は高校日本代表に選出されており、決勝を投げ