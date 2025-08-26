筑後で頑張るソフトバンク選手の、知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第9回は「自慢の筋肉」☆ザイレン内野手＝胸囲104センチの胸筋ベンチプレスの重量は約70キロと、他の選手に比べて特別重いわけではない。元々筋肉がつきやすい体質。胸の筋肉が野球に生きる点は思い浮かばないが「デカッ」と思われることも野球選手には大切と考えている。筋肉が発達しすぎるとバットが引きにくくなるのでは、と懸念している。